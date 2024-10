Schock in den USA: Erstliga-Torwart stirbt mit nur 25 Jahren

Philadelphia (USA) - Große Trauer in der Major League Soccer in den USA: Der Torhüter von Philadelphia Union, Holden Trent, ist im Alter von nur 25 Jahren verstorben.

Holden Trent (25) verstarb am Samstag. Die Todesursache ist nicht bekannt. © IMAGO / Agencia-MexSport

Wie der Verein auf seiner Homepage mitteilte, sei der Keeper am Samstagnachmittag gestorben. "Die Philadelphia Union ist am Boden zerstört über den herzzerreißenden Tod von Holden Trent. Er war ein großartiger Spieler und harter Konkurrent, aber vor allem war er ein hingebungsvoller Sohn, Bruder, Verlobter und Mannschaftskamerad, der alle um ihn herum besser macht", schrieb der Klub in seinem Statement.

Der Schlussmann sei eine Definition von Entschlossenheit, Hingabe und Ausdauer in seinem Sport gewesen. Aus Respekt vor der Familie und den Angehörigen werde der Verein aber keine weiteren Details zum tragischen Tod des jungen Sportlers nennen.

Trent absolvierte seine Spiele für die zweite Mannschaft von Philadelphia in der MLS Next Pro, der 3. Liga in den USA. Er galt aber als ein großes Talent. In der abgelaufenen Saison hatte er aber nur ein einziges Spiel bestritten. Im Profi-Kader stand er bereits, wartete dort aber auf sein Debüt.

Trotz des tragischen Verlustes absolvierte sein Team am Samstag nach Bekanntwerden seines Todes ein Play-off-Spiel in der MLS Next Pro gegen Crown Legacy und gewann die Partie am Ende im Elfmeterschießen.