Plötzlich wird es haarig: Fan von Topklub fängt bei Pyro-Show Feuer!

Edinburgh (Schottland) - Beängstigende Szene in Schottland! Am Mittwochabend ließen es die Fans von Celtic Glasgow bei ihrer Auswärtsfahrt zum Hibernian FC ordentlich krachen und zündeten reichlich Pyrotechnik. Einem Zuschauer stieg die feurige Stimmung allerdings wortwörtlich zu Kopf.

In der Saison 2022/23 zündelten die Celtic-Fans auch bei ihrem Gastauftritt in Leipzig. (Archivfoto) © RONNY HARTMANN/AFP

Vor dem 2:1-Erfolg des Tabellenführers der Premiership in Edinburgh tauchten die mitgereisten Anhänger der "Bhoys" den Gästeblock im Easter Road Stadium in ein flammendes Lichtermeer.

Dabei veranschaulichten sie jedoch zeitgleich die großen Gefahren, die von den unerlaubten Feuerwerkskörpern ausgehen.

Die Haarpracht eines Unterstützers kam den brennenden Bengalos nämlich ganz offensichtlich zu nahe und ging anschließend in Flammen auf, wie aus einem im Publikum gefilmten Video-Mitschnitt hervorgeht.

Hektisch versuchte der Mann das kleine, aber durchaus bereits ziemlich lodernde Brandnest mit der bloßen Hand zu löschen, was ihm nach einigen Sekunden glücklicherweise auch gelang. Seine umstehenden Mitstreiter schienen den Feuer-Vorfall erst gar nicht zu realisieren - oder ließen sich zumindest nichts anmerken.

Ohnehin wird die Pyro-Thematik in Schottland gerade intensiv diskutiert. Anfang November hatten die Fans der Glasgow Rangers in Dundee mit ihrer Flammen-Show den Feueralarm des Stadions ausgelöst und so für eine lange Unterbrechung gesorgt.