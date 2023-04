Polen-Star entschuldigt sich für angeblichen Nazi-Jubel: "Völlig missverstanden"

Im Netz prasselte in der Folge ein heftiger Shitstorm auf Klimala ein, weshalb sich der im Winter von den New York Red Bulls nach Be'er Sheva gewechselte Knipser nun zu einem Statement gezwungen sah.

Ob mit Absicht oder nicht, die Bewegung erinnerte stark an den hierzulande verbotenen Hitlergruß und kam bei den israelischen Fans daher gar nicht gut an.

In der 54. Minute veredelte der 24-jährige Stürmer die Vorlage von Spielmacher Adrian Paun (28) zur zwischenzeitlichen 2:0-Führung für die Gäste. Anschließend stellte er sich vor die Kurve und ließ seinen rechten Arm von der Brust in die Höhe schnellen.

Im Januar 2020 verließ Patryk Klimala (r.) sein Heimatland und wechselte zum schottischen Spitzenverein Celtic Glasgow. © Jeff PACHOUD / AFP

Klimala habe die mitgereisten Anhänger infolge seines Tores lediglich "grüßen" wollen. "Dahinter steckte nichts anderes. Es tut mir leid, falls das jemand falsch verstanden hat."

Abschließend bedankte sich der in Schweidnitz bei Breslau geborene Rechtsfuß noch für die Unterstützung der "großartigen Fans" des Tabellenzweiten der Ligat ha'Al.

Der Durchbruch im Herrenbereich gelang dem abschlussstarken Offensivakteur bereits 2016 beim polnischen Erstligisten Jagiellonia Bialystok. Vier Jahre später wechselte er als vielversprechendes Talent für vier Millionen Euro zu Celtic Glasgow in die schottische Premiership.

So wirklich wollte der Knoten dort aber nicht platzen. In 28 Pflichtspieleinsätzen konnte er nur drei Treffer beisteuern. Also ging es über den großen Teich zu den Roten Bullen aus dem "Big Apple", wo er vor seinem Transfer nach Israel immerhin 25 Scorerpunkte (14 Buden, elf Assists) in 63 Partien sammelte.