Premier-League-Spieler in Frankreich festgenommen: Er drohte seiner Ex-Frau mit dem Tod!

Issa Diop (26, r.) spielt seit vergangenem Sommer beim FC Fulham. Nun wurde er in seiner französischen Heimat festgenommen. © Martin Rickett/PA Wire/dpa

Laut Informationen der Dépêche du Midi wurde der Innenverteidiger am Sonntagabend in einem Hotel in Toulouse verhaftet und befindet sich seither in Polizeigewahrsam.

Am heutigen Montag soll nun offenbar seine Anhörung stattfinden.

Dem Blatt zufolge befindet sich das Ex-Paar seit einigen Monaten in einer hitzigen Scheidung. Diops Ex-Frau soll hohe Unterhaltszahlungen von ihm verlangen, die der Profi des FC Fulham nicht bereit ist, zu zahlen.

Deshalb soll der Franzose über Alternativen nachgedacht haben, um die Zahlungen zu vermeiden: Er soll "endgültigere Möglichkeiten, um sie loszuwerden", in Erwägung gezogen haben!