Abstieg schon besiegelt? Wettanbieter erniedrigt Traditionsklub!

Liverpool (England) - Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen! Der FC Everton ist mal wieder denkbar schlecht in die neue Premier-League-Saison gestartet. Grund genug für einen Wettanbieter, all jene frühzeitig zu belohnen, die Geld auf eine sportliche Talfahrt des Traditionsklubs gesetzt haben.

Seit Jahren kämpft der neunfache englische Meister nämlich nur noch um den Klassenerhalt. In den letzten drei Spielzeiten gelang dies mit Ach und Krach sowie den Plätzen 15, 17 und 16.

Nur wenige Minuten zuvor hatte das Team von Coach Sean Dyche (53) eine deftige 0:4-Klatsche bei Tottenham Hotspur kassiert. Schon am ersten Spieltag setzte es zudem eine 0:3-Pleite vor heimischer Kulisse im Goodison Park gegen Brighton & Hove Albion.

"Nach der heutigen Abreibung dachten wir uns, wir ersparen allen das mühselige Warten", schrieb der Buchmacher am Samstagabend. "Die Abrechnungen werden in Kürze bearbeitet."

Das irische Glücksspiel-Unternehmen "Paddy Power" hat in den sozialen Netzwerken angekündigt, die Wetten auf einen Abstieg der "Toffees" bereits jetzt auszahlen zu wollen - nach gerade einmal zwei Spieltagen!

Kann Everton-Coach Sean Dyche (53) mit seiner Mannschaft erneut dem Abstieg entkommen? © Peter Byrne/Press Association/dpa

Vor allem in der vergangenen Saison sah es lange ganz düster aus, da dem Traditionsverein wegen Verstößen gegen die Profitabilitäts- und Nachhaltigkeitsregeln insgesamt acht Punkte abgezogen wurden. Ein starker Schlussspurt verhinderte aber den Gang in die zweitklassige Championship.

"Paddy Power" ist wohl der Meinung, dass Everton nun endlich fällig ist und will seinen Kunden die nötige Geduld bis zum Mai 2025 in großzügiger Weise nicht mehr abverlangen, doch das könnte dem Unternehmen noch zum Verhängnis werden.

Die "Toffees" sind schon in die letzten beiden Spielzeiten mit jeweils zwei Niederlagen gestartet und liefen trotzdem noch im rettenden Ufer ein. Zudem spielt der "People's Club" bereits seit 33 Jahren ununterbrochen im englischen Oberhaus.

Die ersten Zähler damit das so bleibt - oder wenigstens das erste eigene Tor - soll am kommenden Samstag (16 Uhr) gegen den AFC Bournemouth her.