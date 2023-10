Prince Boateng gesteht Lüge bei Barça: "Ich musste sagen, Messi ist der Beste"

Direkt zu seiner Vorstellung bei Barça musste Kevin-Prince Boateng (heute 36, M.) der Öffentlichkeit eine faustdicke Lüge auftischen. © LLUIS GENE / AFP

Ganze 303 Minuten trug der "Prince" das Barça-Trikot zwischen Januar und Mai 2019. Der Routinier wurde seinerzeit allen Ernstes als Mittelstürmer-Back-up für Luis Suárez (heute 36) verpflichtet.

Es sollte ein kurzes Gastspiel bei den Katalanen werden, Boateng wurde für gut eine Million Euro von US Sassuolo aus Italien für die Rückrunde ausgeliehen.

Doch der Deutsch-Ghanaer fremdelte sichtbar im Barça-Kosmos und mit seiner angedachten Rolle als Neuner, die er in seiner Karriere eher notgedrungen als erfolgreich ausgefüllt hatte.

Außerdem lag Boateng ab Tag eins eine Sache im Magen, hinter der er so gar nicht stand:

"Ich erinnere mich noch ganz genau an diesen Zeitpunkt. Als ich in Barcelona ankam, fragten sie mich sofort, wer der beste Spieler der Welt sei. Ich musste sagen, dass es Lionel Messi war, ich habe gelogen", gestand Boateng im Podcast "VIBE with FIVE" des früheren englischen Nationalspielers Rio Ferdinand (44).

Rumms, was für ein Geständnis von Boateng, der direkt nachlegte: "Es war eine der größten Lügen meines Lebens [...] aber sie sagten mir, ich müsse das sagen, sonst würde ich nicht spielen."