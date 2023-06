PSG verliert einen weiteren großen Namen! Nach Messi geht auch Sergio Ramos

Sergio Ramos (37) wurde in Sevilla geboren und stand von 2004 bis 2005 beim FC Sevilla unter Vertrag. © NICOLAS TUCAT/AFP

Im Schatten von Messi, Cristiano Ronaldo (38), Kylian Mbappé (24) und anderen Offensivkräften, gehen die Leistungen und Erfolge von Abwehrspielern, die Tore verhindern sollen, eher unter.

Daher vergisst man auch mal schnell, dass Sergio Ramos in seiner Karriere mit Spanien Weltmeister sowie zweimal Europameister wurde und mit Real Madrid viermal die Champions League und viermal die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft gewann.

Man muss schon lange stöbern, um erfolgreichere Fußballer zu finden.

Der Weltmeister von 2010 wechselte im Jahr 2021 ablösefrei von Real Madrid an die Seine. Für die Königlichen stand der 180-fache spanische Nationalspieler zuvor seit 2005 ganze 469-mal auf dem Platz und schoss für einen Innenverteidiger enorm viele 72 Tore!

Auch die Erfolgsquote in Paris kann sich sehen lassen. Der Spanier kam in zwei Jahren in Frankreich trotz einer längeren Verletzungspause auf über 50 Pflichtspieleinsätze mit immerhin fünf Toren.