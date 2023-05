Rassismus-Skandal in Spanien: Real-Coach widerspricht dem FIFA-Boss

Zugleich sprach sich der FIFA-Boss für eine gezielte Aufklärung an Schulen aus, um Rassismus an der Wurzel zu bekämpfen.

Real Madrids Vinícius Júnior (22) sah sich am Wochenende beim Spiel gegen Valencia wiederholt massiven rassistischen Schmähungen ausgesetzt. (Archivbild) © JOSE JORDAN / AFP

Laut Real-Coach Carlo Ancelotti (63) ist das FIFA-Protokoll in der bisherigen Form allerdings "wirkungslos".

Dieses hätte angewendet werden müssen, "sobald der Mannschaftsbus das Stadion erreicht, weil die Beleidigungen dort begannen."

Am Montag tauchte ein Video auf, in dem Fans des FC Valencia "Vinícius, du bist ein Affe" sangen, als die Madrilenen am Sonntag vor dem La-Liga-Spiel im Mestalla ankamen. Valencia gewann die Partie mit 1:0.

"Das Protokoll muss dort beginnen", forderte Ancelotti. "Wenn man in der 70. Minute mit dem Protokoll beginnt, hat man einen Fehler gemacht. Es muss zwei Stunden vor dem Spiel beginnen und dann während des Spiels."

Carlos Ancelotti forderte während des Skandalspiels gegen Valencia beim Unparteiischen ein Spielabbruch, dem aber nicht gefolgt wurde.