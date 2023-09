Real schreibt seinen Namen falsch: kurioser Kabinen-Fail um Jude Bellingham

Madrid - Sportlich läuft es für Ex- BVB -Spieler Jude Bellingham (20) bei seinem neuen Klub Real Madrid wie geschmiert. Bezüglich seines Namens gibt es dagegen noch Uneinigkeit.

Jude Bellingham (20) steht bei Real Madrid sportlich und wegen seines Namens im Mittelpunkt. © MIGUEL RIOPA / AFP

Eigentlich schien es, als wäre Jude Bellingham (20) bei Real Madrid voll und ganz ankommen. Das Supertalent ist nicht nur ab Tag eins Stammspieler der Königlichen, sondern sogar Leistungsträger.

Der offensive zentrale Mittelfeldspieler traf bisher in jeder Partie der Madrilenen, zuletzt beim Samstagabend-Spiel gegen Getafe zum wichtigen 2:1.

Doch offenbar weiß der ein oder andere Real-Mitarbeiter auch nach zwei Monaten noch nicht, wie der Neuzugang eigentlich richtig geschrieben wird. Dies offenbart der neueste Stadion-Vlog, den der Verein nach Spielende auf YouTube teilte.

Natürlich wird Matchwinner Jude Bellingham beim Gang in die Kabine begleitet. Nach zahlreichen Handshakes und Umarmungen findet er sichtlich erschöpft, aber erleichtert endlich auf seinem Platz Ruhe. Für Fans steigert sich indes sekündlich die Aufregung bei so vielen exklusiven Einblicken in die Real-Kabine.

Was dem aufmerksamen Beobachter allerdings auch auffällt - da steht doch tatsächlich "Bellimgham", also mit "m" in der Mitte des Namens statt richtigerweise mit "n" (Bellingham).