Real-Stars mit wilder Party-Nacht in Berlin

Berlin - Nach dem 3:2 über Union Berlin in der Champions League ging es für eine Vielzahl der Spieler von Real Madrid noch in das Berliner Nachtleben.

Real Madrid feierte gegen Union Berlin einen 3:2-Erfolg. © Andreas Gora/dpa

Gemeinsam mit Manchester City war Real Madrid das einzige Team in der Gruppenphase der Königsklasse, das jedes Spiel für sich entscheiden konnte.

Auch zum Abschluss in Berlin behielten die Königlichen ihre weiße Weste. Trainer Carlo Ancelotti gab seiner Truppe deshalb die Erlaubnis, um richtig Party zu machen.

Wie die "Bild" berichtete, soll es eine Vielzahl der Spieler des 14-maligen Champions-League-Siegers ins Berliner Nachtleben gezogen haben.

So sollen mehrere Stars des spanischen Rekordmeisters noch spät in der Nacht in die "Kitty Cheng Bar", einem Szene-Laden in der Torstraße in Mitte, aufgebrochen sein.

Bis um 6 Uhr in der Früh soll es in der Bar so richtig rundgegangen sein. Für das normale Publikum gab es an diesem Abend keinen Zutritt. Die Bar war bereits im Vorhinein reserviert worden.