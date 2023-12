Regierung greift durch: Zwei Monate nur Geisterspiele nach heftigen Krawallen!

Griechenland - Drastische Maßnahme in Griechenland! Wegen wiederholter schwerer Zusammenstöße zwischen Hooligans und der Polizei oder gewaltbereiten Fangruppen unterschiedlicher Vereine, bei denen in diesem Jahr schon zwei Fans starben, finden in den nächsten zwei Monaten in der ersten griechischen Fußball-Liga nur noch Geisterspiele statt.