Regierung muss eingreifen! Arsenal-Fans wollen sich Feiertag erschummeln

Botswana - Da muss sich sogar die Regierung einschalten! Am Dienstagabend feierte der FC Arsenal zum ersten Mal seit 22 Jahren die Meisterschaft in der Premier League - und begeisterte Fans im afrikanischen Botswana nutzten das für den Versuch, sich einen freien Tag zu erschummeln.

Am Emirates Stadium des FC Arsenal versammelten sich am Dienstagabend Tausende Gunners-Fans für eine Meisterfeier. Das wollten Fans in Botswana wohl auch - und griffen dabei auf ein Täuschungsmanöver zurück. © Alberto Pezzali/AP/dpa

Auf X postete der offizielle Account der botswanischen Regierung ein Bild eines Schreibens, das mit dem Briefkopf des Landes und einem Stempel des Präsidenten versehen war.

Quer darüber prangt in dicken roten Buchstaben das Wort FAKE, dazu schrieb die Regierung ebenfalls in Großbuchstaben: "Nein, es gibt keinen Feiertag für Arsenal-Fans."

Was war passiert? Fans der Gunners aus dem afrikanischen Land hatten sich offenbar einen Spaß erlaubt und eine annähernd echt aussehende Pressemitteilung herausgegeben, in der zu lesen war, dass Präsident Duma Boko (55) dem FC Arsenal sowie dessen Fans zum Titelgewinn gratuliere und eine Maßnahme beschließe, um den Arsenal-Fans in ganz Botswana eine ausgiebige Feier zu ermöglichen.

"Dementsprechend werden alle Arsenal-Fans in Botswana hiermit dazu aufgerufen, sich am Mittwoch, dem 20. Mai 2026, freizunehmen, um den wohlverdienten Premier-League-Titel von Arsenal zu feiern", war in dem Schriftstück zu lesen.