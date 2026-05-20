Regierung muss eingreifen! Arsenal-Fans wollen sich Feiertag erschummeln

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Nach dem Meistertitel des FC Arsenal griffen Fans in Botswana zu einem Trick, um sich einen Extra-Feiertag zu ergaunern. Dieser wirkte bis in Regierungskreise.

Von Aliena Rein

Botswana - Da muss sich sogar die Regierung einschalten! Am Dienstagabend feierte der FC Arsenal zum ersten Mal seit 22 Jahren die Meisterschaft in der Premier League - und begeisterte Fans im afrikanischen Botswana nutzten das für den Versuch, sich einen freien Tag zu erschummeln.

Am Emirates Stadium des FC Arsenal versammelten sich am Dienstagabend Tausende Gunners-Fans für eine Meisterfeier. Das wollten Fans in Botswana wohl auch - und griffen dabei auf ein Täuschungsmanöver zurück.
Am Emirates Stadium des FC Arsenal versammelten sich am Dienstagabend Tausende Gunners-Fans für eine Meisterfeier. Das wollten Fans in Botswana wohl auch - und griffen dabei auf ein Täuschungsmanöver zurück.  © Alberto Pezzali/AP/dpa

Auf X postete der offizielle Account der botswanischen Regierung ein Bild eines Schreibens, das mit dem Briefkopf des Landes und einem Stempel des Präsidenten versehen war.

Quer darüber prangt in dicken roten Buchstaben das Wort FAKE, dazu schrieb die Regierung ebenfalls in Großbuchstaben: "Nein, es gibt keinen Feiertag für Arsenal-Fans."

Was war passiert? Fans der Gunners aus dem afrikanischen Land hatten sich offenbar einen Spaß erlaubt und eine annähernd echt aussehende Pressemitteilung herausgegeben, in der zu lesen war, dass Präsident Duma Boko (55) dem FC Arsenal sowie dessen Fans zum Titelgewinn gratuliere und eine Maßnahme beschließe, um den Arsenal-Fans in ganz Botswana eine ausgiebige Feier zu ermöglichen.

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"Dementsprechend werden alle Arsenal-Fans in Botswana hiermit dazu aufgerufen, sich am Mittwoch, dem 20. Mai 2026, freizunehmen, um den wohlverdienten Premier-League-Titel von Arsenal zu feiern", war in dem Schriftstück zu lesen.

Gefälschtes Schreiben soll Arsenal-Fans Feiertag bescheren

Gewährte Botswanas Präsident Duma Boko (55) den Arsenal-Fans seines Landes einen Extra-Feiertag? Leider nein.
Gewährte Botswanas Präsident Duma Boko (55) den Arsenal-Fans seines Landes einen Extra-Feiertag? Leider nein.  © Ludovic MARIN / AFP

Ein Indiz dafür, dass das Schreiben nicht echt ist, lieferte neben dem Inhalt selbst allerdings bereits das Datum: Die Mitteilung war auf den 17. Mai datiert und gestempelt.

Die Entscheidung im Meisterschaftskampf fiel allerdings erst am Dienstagabend, dem 19. Mai, als Manchester City gegen den AFC Bournemouth nicht über ein 1:1 hinauskam und so vor dem letzten Spieltag der Premier League vier Punkte hinter den Londonern liegt.

Wie viele Gunners-Fans auf den Fake hereingefallen waren und sich deshalb am Mittwoch einen freien Tag gönnten, ist unklar, dennoch sah sich die Regierung zu einem Statement genötigt.

Titelfoto: Bildmontage: Alberto Pezzali/AP/dpa, Screenshot/X/@BWGovernment

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