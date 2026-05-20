20.05.2026 17:27 Klubboss wütend, Spieler prüfen Klage: Deutscher Trainer nach Spionage-Eklat vor Rauswurf

Der deutsche Trainer Tonda Eckert soll im Zuge des Spionage-Skandals beim FC Southampton vor dem Aus stehen.

Von Florian Mentele

Southampton (England) - Gerade stand Tonda Eckert mit dem FC Southampton noch vor der großen Chance auf eine rosige Zukunft, jetzt steht der deutsche Trainer vor einem riesigen Scherbenhaufen. Während der Ausschluss aus den Aufstiegs-Play-offs im Zuge der Spionage-Affäre noch nicht in Stein gemeißelt ist, scheint eines schon sicher: Für den 33-Jährigen wird es an der englischen Südküste wohl kaum weitergehen.

Der deutsche Trainer Tonda Eckert (33) steht auf der Insel im Mittelpunkt eines Spionage-Skandals. © GLYN KIRK / AFP Wie "talkSPORT" berichtet, ist Klubbesitzer Dragan Šolak (61) "wütend" auf den Coach aus NRW, weil er den Namen der "Saints" öffentlich in Verruf gebracht habe. Demnach droht ihm trotz seines Vertrags bis Sommer 2027 und einer sportlich eigentlich starken Saison der Rauswurf. Und das unabhängig davon, ob das Urteil der EFL in der jetzigen Form bestehen bleibt, gekippt wird oder der englische Fußballverband (FA) anschließend noch persönliche Strafen gegen den Übungsleiter und seinen Sportdirektor Johannes Spors (43) verhängt. Der Ligaverband hatte Southampton am Dienstag wegen unerlaubter Spionage vom Aufstiegsfinale am Samstag ausgeschlossen und mit einem Punktabzug für die neue Saison bestraft. Mitarbeiter sollen auf Eckarts Anweisung hin das Training des FC Middlesborough vor dem Play-off-Hinspiel gefilmt haben. Fußball International Spionage-Affäre: Für deutschen Trainer platzt der Traum vom Aufstieg Schon im Verlauf der Saison seien auch Oxford United und Ipswich Town ausgespäht worden. Wie "The Athletic" vermeldet, soll sich der Spion für den Ipswich-Einsatz gar mit einem Trikot des fünftklassigen Vereins Eastleigh FC "verkleidet" haben, da der Amateurklub dem Zweitligisten sein Trainingsgelände zur Verfügung gestellt hatte.

FC Southampton kritisiert Strafe als überzogen