Rekordstrafe nach Pyro-Skandal: So hart greift der Verband jetzt durch

Prag (Tschechien) - Das ging fix! Nach den Skandal-Szenen beim Stadt-Derby zwischen Slavia und Sparta Prag am vergangenen Samstag hat der tschechische Liga-Verband enorm schnell durchgegriffen und Slavia Prag zu einer Rekordstrafe verdonnert.

Wenige Minuten vor Ende des Prager Stadtderbys stürmten zahlreiche Anhänger von Slavia Prag mit Pyrotechnik bewaffnet auf den Platz und sorgten für einen Spielabbruch. © Kamaryt Michal/CTK/dpa

Nur noch wenige Minuten trennten Tabellenführer Slavia beim Stand von 3:2 gegen den ärgsten Verfolger und Erzrivalen Sparta vom Meistertitel, als Hunderte Fans des tschechischen Hauptstadtklubs plötzlich mit Pyrotechnik bewaffnet den Platz stürmten.

Die Böller wurden teilweise in die Menge geworfen und sogar Spieler der Gästemannschaft angegriffen, die Partie wurde schließlich abgebrochen.

Nur zweieinhalb Tage später hat die Disziplinarkommission des tschechischen Ligaverbands LFA angesichts der skandalösen Vorkommnisse bereits ein Urteil gefällt - und das hat es in sich.

Insgesamt vier Heimspiele muss Slavia Prag ohne Zuschauer bestreiten. Weil in dieser Saison nur noch zwei Heimspiele anstehen, zieht sich die Strafe also bis in die kommende Saison.

Dazu kommt eine Geldstrafe von zehn Millionen Tschechischen Kronen (etwa 410.000 Euro) sowie die Wertung des Spiels mit 0:3 gegen den Gastgeber.