Respektlos! João Félix zelebriert provokant das Siegtor gegen seinen Ex-Verein

Barcelona - Der FC Barcelona gewinnt das Topspiel in LaLiga gegen Atlético Madrid am späten Sonntagabend mit 1:0 (1:0). Den entscheidenden Treffer erzielt ausgerechnet Atlético-Leihgabe João Félix (24), der noch eine Rechnung offen hat.

"Ich war es" - João Félix (24, r.) war nach seinem goldenen Tor nicht darum verlegen, allen Kritikern seinen Treffer dick aufzutragen. © Joan Monfort/AP

Stell' dir vor, du schießt ausgerechnet gegen deinen verhassten Ex-Klub das Siegtor, und Millionen Menschen sehen zu - wie reagierst du?

Barças-Siegtorschütze João Félix entschied sich dafür, seinen Emotionen in diesem Moment freien Lauf zu lassen. Es hatte sich in dem einst gefeierten Wunderkind eine Menge Frust angestaut.

Und so wählte Felix den Sprung auf die Bande, auf der er einen kurzen Moment innehielt, die Arme ausbreitete und das Bad in der Menge genoss. "Das war spontan", äußerte die immer noch unter Vertrag stehende Leihgabe von Atlético.

"Am Ende passt man sich der Hitze des Spiels an, und es war wie eine Erleichterung nach all dem, was ich diesen Sommer erlebt hatte. Nur mein engstes Umfeld, speziell meine Familie, weiß, was ich durchgemacht habe", erklärte der anschließend von der Blaugrana gefeierte Offensivstar.

Kurios: Atléti-Präsident Enrique Cerezo (75) sagte noch vor dem Spiel: "Ich hoffe, dass Joao Félix nicht jubelt, wenn er ein Tor schießt."