Riesen Schock für Superstar Yamal (17): Vater auf Parkplatz niedergestochen

Demnach wurde Yamals Vater umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert, schwebe aber nicht in Lebensgefahr. Dennoch seien seine Verletzungen schwerwiegend.

Diese Meldung setzt die Fußballwelt unter Schock! Unbekannte sollen auf Yamals Vater, Mounir Nasraoui, am Mittwochabend auf einem Parkplatz in der katalanischen Küstenstadt Mataró eingestochen haben.

Youngster Yamal muss dieser Stunden ganz stark sein. Der 17-Jährige, der sich mit Spanien zum jüngsten Europameister aller Zeiten kürte, wollte eigentlich mit dem FC Barcelona am Samstag in Valencia in die Saison starten.