Eine Legende wird 60: Dieser frühere Weltfußballer hat heute einen ganz anderen Job

Alles Gute, werter Romário de Souza Faria! So lautet der komplette Name des brasilianischen Kickers, der heute seinen 60. Geburtstag feiert. Als Aktiver wurde er zur absoluten Fußball-Legende, aber was macht Romário eigentlich heute?

Politiker und Vereinspräsident: Ganz ohne Fußball kann Romário wohl doch nicht. © Silvia Izquierdo/AP

Obwohl seine Fußballerkarriere schon ein paar Jahrzehnte vorbei ist, bleibt er vielen eher als der Top-Stürmer ein Name, als in seiner heutigen Position.

Dabei ist Romário schon einige Jahre in der brasilianischen Politik zugange.

Wer nicht gerade in Brasilien lebt, dürfte das kaum mitbekommen haben. Hat man allerdings seine Interviews als begnadeter Fußballer verfolgt, hätte man das ahnen können. Schließlich hatte er schon damals starkes Interesse an einer politischen Laufbahn verkündet.

Im Jahr 2009 ließ er Taten folgen und trat der "Partido Socialista Brasileiro" bei - einer sozialdemokratischen Partei seines Heimatlandes. Nur ein Jahr später schaffte er den Sprung zum Kongressabgeordneten. Seit 2015 ist er als Senator tätig, allerdings für verschiedene Parteien: zuletzt für die rechtspopulistische "Partido Liberal" von Ex-Präsident Jair Bolsonaro.

Seit Januar 2024 ist er zudem Präsident eines kleinen brasilianischen Fußballvereins. Ganz ohne das runde Leder geht es eben doch nicht: Anlässlich seines Geburtstags wirft TAG24 einen Blick auf Romários aktive Profikarriere.