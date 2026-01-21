Mann zündet Ronaldo-Statue an und tanzt wild vor brennendem Fußball-Star

Ein Mann hat die Bronze-Statue von Cristiano Ronaldo auf Madeira in Brand gesteckt und ein Video davon auf Instagram veröffentlicht.

Von Aliena Rein

Funchal (Portugal) - Auf Instagram macht ein irres Video aus Portugal die Runde: Ein Mann zündet die auf Madeira stehende Statue von Cristiano Ronaldo (40) an und tanzt wild vor dem Bronzeabbild des Fußball-Superstars. Kurz darauf nimmt die Polizei ihn fest.

Die Statue von Cristiano Ronaldo ist Ziel einer irren Brandattacke geworden. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/zaino.tcc.filipe (2) Es sind absolut verrückte Bilder, die der Instagram-User am Dienstag selbst auf der Social-Media-Plattform hochlud: Er filmte sich selbst dabei, wie er mit einer Flasche auf die Statue des portugiesischen Nationalmannschafts-Kapitäns zuging und diese von Kopf bis Fuß in Spiritus tränkte. Nachdem er das Kunstwerk in Brand gesetzt hatte, machte er Rap-Musik aus seiner mitgebrachten Box an und tanzte ausgelassen mit zahlreichen obszönen Gesten, während die Flammen hinter ihm verlöschten. Den Clip versah er mit dem Zusatz: "Dies ist Gottes letzte Warnung."

Cristiano-Ronaldo-Statue angezündet: Polizei nimmt Mann fest