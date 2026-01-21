Mann zündet Ronaldo-Statue an und tanzt wild vor brennendem Fußball-Star
Funchal (Portugal) - Auf Instagram macht ein irres Video aus Portugal die Runde: Ein Mann zündet die auf Madeira stehende Statue von Cristiano Ronaldo (40) an und tanzt wild vor dem Bronzeabbild des Fußball-Superstars. Kurz darauf nimmt die Polizei ihn fest.
Es sind absolut verrückte Bilder, die der Instagram-User am Dienstag selbst auf der Social-Media-Plattform hochlud: Er filmte sich selbst dabei, wie er mit einer Flasche auf die Statue des portugiesischen Nationalmannschafts-Kapitäns zuging und diese von Kopf bis Fuß in Spiritus tränkte.
Nachdem er das Kunstwerk in Brand gesetzt hatte, machte er Rap-Musik aus seiner mitgebrachten Box an und tanzte ausgelassen mit zahlreichen obszönen Gesten, während die Flammen hinter ihm verlöschten.
Den Clip versah er mit dem Zusatz: "Dies ist Gottes letzte Warnung."
Cristiano-Ronaldo-Statue angezündet: Polizei nimmt Mann fest
Noch am selben Tag konnte die lokale Polizei auf Facebook vermelden, dass der Mann festgenommen worden sei, und bedankte sich bei allen Bürgern, die den Vorfall schnell gemeldet und so zur Identifizierung und Verhaftung des Zündlers beigetragen hätten.
Der Mann befinde sich nun in einer psychiatrischen Einrichtung, hieß es weiter: "Im Anschluss an die durchgeführten Ermittlungen und nach Rücksprache mit der Gesundheitsbehörde wurde ein Haftbefehl zur Einweisung in die psychiatrische Notaufnahme erlassen." Dabei sei die Unversehrtheit des Betroffenen und Dritter gewährleistet worden.
Die Bronzestatue von Ronaldo steht auf dem CR7-Platz in dessen Heimatstadt Funchal auf Madeira, direkt vor dem CR7-Museum gelegen. 2014 übernahm der fünffache Weltfußballer die Enthüllung seines Abbildes gleich selbst.
Ob das Bildnis durch die Brandstiftung beschädigt wurde, ist noch nicht bekannt, im Clip selbst ist glücklicherweise aber kein schwerwiegender Schaden zu erkennen.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/zaino.tcc.filipe (2)