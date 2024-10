Wegen Todesdrohung gegen Spieler? Schiedsrichter kurz vor CL-Partie suspendiert!

Italien/Kuwait - Missverständnis oder verbaler Totalaussetzer? Schiedsrichter Fabio Maresca (43) pfeift seit über zehn Jahren in der italienischen Serie A und sollte am Dienstag eigentlich auch als Vierter Offizieller in der Champions League mitwirken, doch sein Verband zog ihn kurzfristig aus dem Verkehr. Der Grund könnte es in sich haben.