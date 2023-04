Schiri-Skandal in Liverpool: Linienrichter schlägt mit Ellenbogen nach Klopp-Star!

Liverpool (England) - Da sind dem Unparteiischen offenbar die Sicherungen durchgebrannt! Das turbulente 2:2-Remis zwischen dem FC Liverpool und dem FC Arsenal am Sonntagnachmittag hatte fußballerisch einiges zu bieten, für den größten Aufreger sorgte allerdings Linienrichter Constantine Hatzidakis (38).

Liverpool-Verteidiger Andrew Robertson (29, r.) und Linienrichter Constantine Hatzidakis (38, 3.v.r.) gerieten in der Pause aneinander. © Nick Potts/PA Wire/dpa

Der Assistent von Haupt-Schiedsrichter Paul Tierney (42) lieferte sich nach dessen Halbzeitpfiff ein Wortgefecht mit Reds-Linksverteidiger Andrew Robertson (29), wie in den Videobildern der Partie zu erkennen ist.

Als sich die Wege der beiden Streithähne kreuzten, wurde es kurios. Plötzlich holte Hatzidakis nämlich aus und schlug mit seinem Ellbogen in Richtung der Kehle des schottischen Nationalkickers.

Der sichtlich verdutzte Abwehrmann beschwerte sich in der Folge bei Tierney und sah zur Strafe sogar noch die Gelbe Karte, während der eigentliche Übeltäter im zweiten Durchgang unbehelligt an die Seitenlinie zurückkehrte.

Sky-Experte René Adler (38) kommentierte die Szene anschließend und prophezeite Konsequenzen für den Offiziellen: "Das geht gar nicht, wird auch im Nachhinein hundertprozentig sanktioniert werden müssen. Alles andere ist gar nicht akzeptabel", so der ehemalige Keeper.

"Du kannst dich als Linienrichter nicht zu sowas hinreißen lassen, egal, was Robertson gesagt hat", fügte der 38-Jährige an. "Der Arm geht ganz klar nach oben und trifft ihn auch am Kinn."