Schock in der zweiten Liga: Stürmer nach Zusammenprall ins künstliche Koma versetzt!

Bordeaux (Frankreich) - Schlimme Szenen in Frankreich! Beim Ligue-2-Spiel des französischen Klubs Girondins Bordeaux am gestrigen Samstagabend prallte Alberth Elis (28) schon in der ersten Spielminute mit einem Gegenspieler zusammen. Seine Kopfverletzung war so heftig, dass er sogar ins künstliche Koma versetzt werden musste!