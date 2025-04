Schock-Video aus Stadion: Polizei feuert mit Gummigeschossen auf Fans!

Porto (Portugal) - Zum Derby-Kracher in der ersten portugiesischen Fußball -Liga gastierte Benfica Lissabon beim Rivalen FC Porto. Vor fremder Kulisse lieferten die Akteure aus der Hauptstadt einen Sahne-Auftritt ab - und fertigten die Blau-Weißen hochverdient mit 4:1 (1:0) ab. Überschattet wurde das Fünf-Tore-Spektakel jedoch von Ausschreitungen abseits des Rasens.

Ein in sozialen Netzwerken kursierendes Video zeigt die äußerst umstrittene Polizei-Aktion. © Screenshots/Telegram

Auf den Rängen des mit 49.193 Zuschauern nahezu ausverkaufen Estádio do Dragão lieferten sich nämlich Teile der Heim-Anhängerschaft Auseinandersetzungen mit den Sicherheitskräften.

Diese seien nach Angaben mehrerer Medien derart eskaliert, dass die auf den Tribünen anwesenden Polizisten im weiteren Verlauf des handfesten Konflikts zur Waffe griffen und Gummigeschosse auf vereinzelte Porto-Anhänger abfeuerten.

Bekräftigt wird diese Annahme neben Aussagen zahlreicher Augenzeugenberichte auch durch ein Video, das auf verschiedenen Social-Media-Plattformen kursiert.

Darauf zu sehen sind Polizisten in schwerer Montur, die sich in größerer Anzahl vor dem Eingang zur heimischen Nordtribüne befinden. Auf einer Brüstung - in unmittelbarer Nähe - stehen derweil aufgebrachte Porto-Fans, die wild mit den Armen gestikulieren.

Trotz der im Clip klar zu erkennenden Distanz beider Lager schlagen die Polizisten zunächst mit Schlagstöcken auf die Anhänger ein, ehe Gummigeschosse in die Menge gefeuert werden.