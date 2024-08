Schockmoment in Frankreich: Spieler bleibt nach heftigem Zusammenprall bewusstlos liegen

Reims (Frankreich) - Schlimme Bilder aus Frankreich: Das Ligue-1-Spiel zwischen Stade Reims und LOSC Lille am gestrigen Samstagabend musste für rund eine halbe Stunde unterbrochen werden, weil Lille-Mittelfeldmann Angel Gomes (23) nach einem Zusammenprall bewusstlos zu Boden ging!

Lilles Spieler umringen Angel Gomes (23), während dieser behandelt wird, um ihn vor den Kameras zu schützen. © FRANCOIS NASCIMBENI / AFP

Gerade einmal eine Viertelstunde war gespielt, als Reims-Spieler Amadou Koné (19) mit voller Wucht in Gomes hineinrauschte.

Dieser ging direkt zu Boden, prallte hart mit dem Kopf auf und blieb regungslos liegen.

Sofort rannten seine Teamkollegen und der Schiedsrichter, der medizinische Hilfe anforderte, zu dem 23-Jährigen, brachten ihn in die stabile Seitenlage und bildeten einen Ring um ihn, um ihn vor den Kameras abzuschirmen. Koné sah für seine rücksichtslose Aktion zudem die Rote Karte.

Minutenlang musste der frühere englische Junioren-Nationalspieler auf dem Feld behandelt werden und wurde schließlich auf einer Trage abtransportiert, während die Fans auf den Rängen seinen Namen sangen.

Es folgte die erleichternde Nachricht: Gomes war bei Bewusstsein und auf dem Weg ins Krankenhaus. Daraufhin wurde die Partie nach rund einer halben Stunde wieder angepfiffen.

In der 30. Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte brachte Kapitän Bafodé Diakité (23) Lille dann mit 1:0 in Führung und jubelte mit dem Trikot von seinem verletzten Mitspieler in den Händen.