Schöne Bescherung: FIFA droht Brasilien an Heiligabend mit Suspendierung!

Rio de Janeiro (Brasilien) - Dem Fußball-Rekordweltmeister droht gewaltiger Ärger - und das zu Weihnachten! In Brasilien ging an Heiligabend ein Brief von der FIFA mit unschönem Inhalt ein: Wählt der brasilianische Fußballverband CBF in den kommenden Wochen einen neuen Präsidenten, könnte der Ausschluss von allen FIFA-Wettbewerben folgen!