Schwere Vorwürfe gegen Antony: Fußballer soll seine Ex-Freundin misshandelt haben!

Beide Portale berufen sich auf exklusive Einblicke in die polizeilichen Unterlagen.

Wie Globo Esporte berichtet, hat Gabriela Cavallin (22), eine brasilianische DJane und Influencerin, am vergangenen Montag Anzeige bei der Polizei in São Paulo erstattet.

Gabriela Cavallin (22) war fast zwei Jahre mit dem brasilianischen Fußballer Antony zusammen, die Beziehung soll jedoch gewalttätig gewesen sein. © Screenshot/Instagram/djgabicavallin

Offenbar trennte sich Cavallin zwischenzeitlich von Antony, doch das Paar versöhnte sich wieder und lebte zeitweise zusammen in Amsterdam, wo der Fußballer bei Ajax Amsterdam spielte, und Manchester.

Der letzte Vorfall soll schließlich am 20. Mai dieses Jahres erfolgt sein. Cavallin war bereits nach Brasilien zurückgekehrt und Antony, der noch für Manchester United in der Premier League unterwegs war, habe am Telefon Todesdrohungen gegen sie ausgestoßen: Er würde sie umbringen, wenn er sie mit jemand anderem sähe.

Daraufhin entschloss sich die 22-Jährige offenbar, Anzeige gegen ihren Ex-Partner zu erstatten und erbat zudem Schutzmaßnahmen gegen den Fußballer.

Laut des Berichts sollen sowohl Antony selbst als auch sein Verein kontaktiert worden, aber zu diesem Zeitpunkt nicht zu Stellungnahmen bereit gewesen sein.