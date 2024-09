Seitenhieb gegen Jürgen Klopp? Liverpool-Star lässt aufhorchen

Erfolge, die sich sehen lassen können! Jürgen Klopp (57) gewann mit den Reds acht Titel, darunter 2019 die UEFA Champions League. © PAUL ELLIS / AFP

Alexander-Arnold scheint noch nicht auf dem Zenit seiner Schaffenskraft zu sein, will sich stetig weiterentwickeln: "Ich sagte zu ihm [Slot, Anm. d. Red.], dass ich der Verteidiger sein möchte, gegen den niemand in Europa spielen will. Wir haben uns darauf geeinigt, dass er streng zu mir ist. Jedes Mal, wenn ein Angreifer an mir vorbeikommt, will ich, dass er das in Meetings anspricht und mir im persönlichen Gespräch sagt, dass das nicht sein darf."

Vertraglich ist Alexander-Arnold noch bis Sommer 2025 an die Reds gebunden, eine Verlängerung wurde bisher noch nicht erzielt.

Seine Zukunft an der Anfield Road scheint bislang ungewiss, sei nach Angaben des Transferexperten Fabrizio Romano (31) der spanische Top-Klub Real Madrid an einer Verpflichtung des Kickers interessiert.

Er selbst hatte jedoch bereits erklärt, den Reds noch mindestens ein weiteres Jahr erhalten zu bleiben. "Ich bin jetzt seit 20 Jahren im Verein, ich habe vier oder fünf Vertragsverlängerungen unterschrieben und keine davon wurde in der Öffentlichkeit ausgetragen und diese wird es auch nicht", so Alexander-Arnold im Gespräch mit der britischen Tageszeitung "The Guardian". Man darf also gespannt sein, wo und wie es nun weitergeht für den Fußballer.