Sex-Tat an junger Frau: Fußball-Star in allen Punkten schuldig gesprochen

Nizza (Frankreich) - In jüngster Vergangenheit hatten sich die Negativschlagzeilen um den französisch-tunesischen Fußballprofi Wissam Ben Yedder (34) gehäuft, war der frühere AS-Monaco-Kapitän immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Am heutigen Dienstag musste der vereinslose Kicker auf der Anklagebank Platz nehmen - und wurde schuldig gesprochen.