Diskriminierung durch die UEFA? Frauen kassieren nur 0,9 Prozent aller Prämien: Rest geht an Männer!

Nyon (Schweiz) - Der Gender-Pay-Gap ist in aller Munde. Während er in manchen Branchen und Regionen nicht mehr existiert, ist er in anderen Bereichen umso krasser: zum Beispiel im Fußball. So soll die UEFA nur 0,9 Prozent aller Champions-League-Prämien an die Frauenteams ausschütten. Der Rest geht an die Männer.