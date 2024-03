Sieg vor Gericht: Ausgerechnet Dänemark schiebt Super League einen Riegel vor!

Kopenhagen (Dänemark) - Rückschlag für die hochtrabenden Pläne der Super-League-Verfechter! Weil es in Dänemark bereits die Superliga gibt, darf sich die umstrittene europäische Super League nach Ansicht der EU-Markenbehörde nicht so nennen.

Die Super League soll einen Gegenentwurf zur Champions League darstellen. Zumindest unter diesem Namen wird sie aber nicht an den Start gehen. © Jan Woitas/dpa

"Wir sind sehr erfreut, dass die EU-Markenbehörde zu unseren Gunsten entschieden hat, dass die Marke "The Super League" in der EU den Wert, den die dänischen Vereine in die 3F Superliga investiert haben, verletzt", sagt Claus Thomsen, Geschäftsführer von Superligaen A/S.

Die dänische Superliga hätten sich immer gegen den Wunsch einiger großer europäischer Vereine nach einer neuen europäischen Liga ausgesprochen.

"Wir sind der Meinung, dass es Offenheit und eine Qualifikation für internationale Vereinsturniere über nationale Meisterschaften geben sollte", fügte Thomsen weiter an.

Die Superliga ist seit ihrer Gründung die höchste Spielklasse im dänischen Fußball.