Homophobie-Skandal nach Wiener Derby: Burgstaller & Co. beleidigen Gegner als "A****löcher"

Anschließend ließ sich das Team von Trainer Robert Klauß (39), zuvor beim 1. FC Nürnberg an der Seitenlinie, vor den heimischen Fans ausgiebig feiern - und leistete sich gleich mehrere Verfehlungen, wie in sozialen Medien kursierende Videoaufnahmen dokumentieren.

Nach zwölf Derbys ohne Sieg in Serie hatte der Hauptstadtklub den Lokalrivalen Austria Wien wieder bezwungen, das 3:0 (3:0) am Sonntag war der erste Prestige-Erfolg seit September 2019.

Nach beleidigenden und homophoben Äußerungen im Anschluss an das Wiener Stadtderby müssen die Rapid-Verantwortlichen mit Konsequenzen rechnen. "Neben dem SK Rapid werden alle Spieler und Funktionäre, die auf den Videos zu sehen sind, beim Senat 1 angezeigt", teilte die österreichische Fußball - Bundesliga am Dienstag mit.

Marco Grüll (25, v.), Bremer Sommer-Neuzugang, entschuldigte sich im Nachgang der Äußerungen aufgrund fehlender "Vorbildfunktion". (Archivbild) © GEORG HOCHMUTH / APA / AFP

So hatte Geschäftsführer Hofmann die Gäste beschimpft, gut hörbar durch ein Megafon. Zudem stimmte die Mannschaft um Ex-Bundesliga-Profi Burgstaller und Werder-Sommerzugang Grüll homophobe Gesänge an.

Die Inhalte dieser Videos "stehen in keinerlei Einklang mit den Werten" des Fußballs insgesamt und der österreichischen Bundesliga im Speziellen, kritisierten die Liga-Funktionäre. Die Stellungnahmefrist für den 32-maligen Landesmeister beträgt demnach eine Woche.

Bereits vor der Anzeige hatten sich die Rapid-Verantwortlichen reumütig gezeigt. "Wir können diese Fehler leider nicht ungeschehen machen", wird Burgstaller auf der Klub-Website zitiert:

"Wir möchten uns auf diesem Wege auch klar von jeglicher Diskriminierung und Homophobie distanzieren und uns bei allen entschuldigen, die wir durch unser Verhalten direkt oder indirekt beleidigt haben."