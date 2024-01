Skandal-Profi trifft bei Comeback: Dieses Schummel-Tor sorgt für Zoff in England!

Seit 2020 läuft Ivan Toney (27) für den FC Brentford auf - allerdings mit langer Pause wegen Verstößen gegen die Wettregeln der Premier League. (Archivbild) © Nigel French/Press Association/dpa

Damit verschaffte er sich einen Vorteil von rund einem halben Meter, den er auch sogleich nutzte - Toney bugsierte den Ball an der Mauer vorbei ins Tor von Nottingham.

Da der Schiedsrichter die Umpositionierung nicht bemerkte und auch der VAR nicht eingriff, zählte der Treffer, letztendlich gewann Brentford das Spiel mit 3:2.

Dementsprechend angefressen war Nottingham Forest, als das Manöver aufflog und Toney es auch noch frech zugab!

"Ich habe ihn bewegt", erklärte der Stürmer nach der Partie nämlich freimütig bei Sky und behauptete: "Ich glaube, man hat einen Meter in jede Richtung."

Das stimmt allerdings nicht, der Freistoß muss am vom Schiedsrichter bestimmten Ort getreten werden. Nottingham, das ebenfalls in der Nähe der Abstiegsplätze liegt, schrieb daraufhin einen offiziellen Brief an die Premier League und verlangte eine Erklärung dafür, wieso der VAR nicht eingriff.

Mit einem möglichen Protest würde der Klub allerdings keinen Erfolg haben: Bei Freistößen darf der Videoassistent nicht eingreifen, die Niederlage für Nottingham bleibt also bestehen.

Und so sorgte Toney gleich in seinem ersten Spiel nach der achtmonatigen Sperre wegen über 200 Verstößen gegen die Wettbestimmungen der Premier League für den nächsten Skandal. Die Zuschauer dürfen gespannt sein, was als Nächstes folgt.