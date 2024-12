Skandal vor Bundesliga-Match: Funktionär bedroht Spielerinnen mit Waffe!

Sechs Fußballerinnen sind anscheinend in den Vorfall involviert gewesen. © 123RF/mtaira

Die Fußballerinnen hätten nach dem schockierenden Ereignis sofort die Flucht ergriffen und seien teilweise umgehend in ihre Heimat gereist. Dort hätten sie sich mit ihren jeweiligen Spielerorganisationen in Verbindung gesetzt und so Bewegung in den Fall gebracht. Inzwischen sei eine anonyme Anzeige bei der Polizei in Vorarlberg eingegangen.

Bei welchem Klub sich das Geschehen abgespielt habe, gab die Zeitung nicht bekannt, es handele sich aber um einen Verein aus dem Bezirk Dornbirn. Der Name des Funktionärs sei den VN bekannt.

Auch die Polizei bestätigte demnach, Kenntnis von dem Vorfall zu haben und Ermittlungen gegen den Vereinsfunktionär eingeleitet zu haben.

Inzwischen haben sich die ersten betroffenen Fußballerinnen von ihrem Klub getrennt, wie die Vorarlberger Nachrichten später vermeldeten. Dabei erhielten die "immer noch schockierten" Spielerinnen Unterstützung der österreichischen Spielerorganisation VdF, wie deren Vorsitzender Gernot Baumgartner der Zeitung mitteilte.