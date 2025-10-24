Spielabbruch nach Unwetter-Chaos! Europapokal-Spiel fällt ins Wasser
Rijeka (Kroatien) - Vom Regen in die Traufe: Wegen eines heftigen Unwetters ist das Conference-League-Spiel zwischen HNK Rijeka und Sparta Prag am gestrigen Donnerstagabend abgebrochen worden.
Bereits nach 13 gespielten Minuten musste Schiedsrichter Robert Jones (38) das um 18.45 Uhr angepfiffene Europapokal-Duell in der kroatischen Hafenstadt erstmals unterbrechen, nachdem sintflutartige Regenfälle das Spielfeld binnen kürzester Zeit in ein XXL-Planschbecken verwandelt hatten.
Der englische Unparteiische rief daraufhin die Kapitäne der beiden Teams zu sich, ehe er alle Spieler vorerst in die Kabinen schickte.
Dann aber das Aufatmen, denn nach einer etwas über einstündigen Pause wurde entschieden, dass die Partie um 21 Uhr fortgesetzt werden sollte.
Der Grund: In der Zwischenzeit war es Mitarbeitenden vor Ort gelungen, das viele Wasser vom völlig durchnässten Geläuf zu entfernen. Und tatsächlich konnte die erste Hälfte - trotz der schwierigen Bedingungen - zu Ende gespielt werden.
Heftiger Regen! "Land unter" in Rijeka
Spielabbruch nach Pause
Die Freude darüber währte allerdings nicht lange. Denn kaum war die 15-minütige Halbzeitpause vorbei, öffnete der kroatische Nachthimmel erneut seine Schleusen und es schüttete, was das Zeug hielt.
Heftiger Regen setzte abermals ein, der das Spielen unmöglich machte. Beim Stand von 0:0 blieb Jones damit keine andere Wahl, als die Partie schließlich endgültig abzubrechen.
Nachgeholt werde die zweite Hälfte des Spiels am heutigen Freitag (Anpfiff: 16 Uhr), gab der amtierende kroatische Meister in einem Beitrag auf Social Media bekannt. "Tickets vom Donnerstag sind auch für die Fortsetzung des Spiels gültig, verlorene Tickets können an der Stadionkasse wieder abgeholt werden", so die Riječani.
