Spielabbruch nach Unwetter-Chaos! Europapokal-Spiel fällt ins Wasser

Rijeka (Kroatien) - Vom Regen in die Traufe: Wegen eines heftigen Unwetters ist das Conference-League-Spiel zwischen HNK Rijeka und Sparta Prag am gestrigen Donnerstagabend abgebrochen worden.

Irre Szenen: Im kroatischen Rijeka schüttete es extrem, der Platz stand unter Wasser. © IMAGO / HANZA MEDIA

Bereits nach 13 gespielten Minuten musste Schiedsrichter Robert Jones (38) das um 18.45 Uhr angepfiffene Europapokal-Duell in der kroatischen Hafenstadt erstmals unterbrechen, nachdem sintflutartige Regenfälle das Spielfeld binnen kürzester Zeit in ein XXL-Planschbecken verwandelt hatten.

Der englische Unparteiische rief daraufhin die Kapitäne der beiden Teams zu sich, ehe er alle Spieler vorerst in die Kabinen schickte.

Dann aber das Aufatmen, denn nach einer etwas über einstündigen Pause wurde entschieden, dass die Partie um 21 Uhr fortgesetzt werden sollte.

Der Grund: In der Zwischenzeit war es Mitarbeitenden vor Ort gelungen, das viele Wasser vom völlig durchnässten Geläuf zu entfernen. Und tatsächlich konnte die erste Hälfte - trotz der schwierigen Bedingungen - zu Ende gespielt werden.