Spielabsage wegen Erdloch! Stadion bleibt vorerst geschlossen

London (England) - Wegen eines Erdlochs auf dem Fußballfeld ist das englische Ligapokal-Spiel zwischen dem Viertligisten AFC Wimbledon und dem Premier-League-Klub Newcastle United abgesagt worden. Das gab der AFC am Montag bekannt.

Ein Erdloch auf dem Spielfeld und überflutete Gehwege im Cherry Red Records Stadium, der Heimstätte des AFC Wimbledon. © Jordan Pettitt/PA Wire/dpa

Nächtliche Regenfälle in der Nacht zuvor hatten in Wimbledon und anderen Teilen Londons starke Überschwemmungen verursacht.

Im Wimbledon trat der Fluss Wandle über die Ufer. Der Platz im Cherry-Red-Records-Stadion wurde von den Wassermassen so stark beeinträchtigt, dass in einer Ecke ein Erdloch entstand, wie auf Bildern zu sehen war.

Auch die Gehwege rund um die Spielstätte an der Plough Lane waren wegen der Überschwemmung nicht mehr betretbar. Das Stadion musste vorerst geschlossen werden.

Das Pokalspiel der dritten Runde findet nun am 1. Oktober im St. James' Park in Newcastle statt, wie der AFC Wimbledon am Abend bekannt gab.