Steine fliegen! Üble Fan-Attacke auf Teambus von Erstliga-Klub

Rosario (Argentinien) - Ekstase, Leidenschaft, Lebensinhalt! In kaum einem anderen Land wird die Liebe zum Fußball derart zelebriert wie in Argentinien. Seit Jahrzehnten verwandeln Fans das Stadion mit beeindruckenden Choreografien und einem akustischen Feuerwerk in einen brodelnden Hexenkessel. So auch die Anhänger des Erstliga-Klubs Newell's Old Boys - diese sorgen jetzt allerdings für Negativ-Schlagzeilen.