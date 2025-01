Tedesco-Aus in Belgien! Deutscher Trainer muss vorzeitig gehen

"Diese Entscheidung wurde vom Vorstand bestätigt", heißt es in einem offiziellen Statement auf der Website der Roten Teufel. Demnach laufe die Suche nach einem passenden Nachfolger, der den 39-Jährigen in absehbarer Zeit beerben soll.

Vor seiner Amtszeit in Belgien war Tedesco jahrelang in der Bundesliga aktiv. Neben Stationen bei RB Leipzig und dem FC Erzgebirge Aue hatte er auch für den FC Schalke 04 an der Seitenlinie gestanden, die Knappen gar in UEFA Champions League geführt.