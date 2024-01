Nach Elfer-Drama im San Siro wird seine Familie bedroht: Stürmer setzt klares Zeichen!

Im Internet ließen einige Personen ihren Frust über die Niederlage von Hellas Verona an Thomas Henry (29) aus. © GABRIEL BOUYS / AFP

Am Samstagmittag gastierte der 29-jährige Angreifer mit seinem Klub bei den "Nerazzurri" im altehrwürdigen San Siro.

Dabei konnte der Franzose nach der frühen Führung von Lautaro Martínez (26) in der 13. Minute eine gute Viertelstunde vor Schluss sogar ein Tor und den damit einhergehenden Ausgleich zum 1:1 besteuern, doch in der dritten Minute der Nachspielzeit ging der Favorit aus Mailand durch den eingewechselten Davide Frattesi (24) erneut in Front.

Als Hopfen und Malz bereits verloren schien - Hellas kassierte kurz nach dem zweiten Gegentreffer auch noch einen Platzverweis - ging Giangiacomo Magnani (28) im Sechzehner zu Boden. Der Schiedsrichter und VAR entschieden anschließend auf Elfmeter.

Diesen schnappte sich Henry, scheiterte allerdings am linken Pfosten. Kurz darauf war Schluss, die Niederlage der "Gialloblu" somit besiegelt.

In den sozialen Netzwerken veranlasste die späte Enttäuschung einige Personen daraufhin zu hässlichen Botschaften, wie der Verona-Knipser selbst auf Instagram offenbarte.

"An all die Menschen, die denken, dass sie Fußball besser kennen als jeder andere und meine Familie beleidigen und ihnen den Tod wünschen: Ich hoffe, dass ihr eines Tages Frieden in eurem kleinen Leben findet", schrieb er dort am Sonntag.