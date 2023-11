Toni Kroos bringt Florian Wirtz bei Mega-Klub ins Gespräch: "Ich denke, er könnte passen"

Mit den Königlichen gewann Toni Kroos (33) viermal die UEFA Champions League! © Shaun Brooks/Zuma Press/dpa

Dabei handelt es sich um Real Madrid - den aktuellen Arbeitgeber von Ex-Münchner Kroos.

Mit sechs Toren und zehn Vorlagen in bis dato 17 Pflichtspielen in der aktuellen Saison spielt sich Wirtz nicht nur tiefer in die Herzen aller Leverkusen-Fans, sondern auch auf die Einkaufszettel zahlreicher Topklubs.

"Welcher Spieler das Potenzial hätte, für Real Madrid zu spielen? Ich sollte einen globaleren Blick haben, aber ich denke an Florian Wirtz. Ich denke, er könnte passen", wird der ehemalige Nationalspieler in der spanischen "Marca" zitiert.



Ähnlich wie Wirtz - kam im Januar 2020 zur Werkself - reifte auch Kroos 2009/10 in Leverkusen während seiner einjährigen Leihe unterm Bayer-Kreuz zu einem absoluten Stammspieler.

Vier Jahre später wechselte Kroos als amtierender Weltmeister von München zu den Königlichen und gewann seitdem Titel um Titel.