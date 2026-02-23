Tragischer Auto-Unfall: Fußball-Star muss mitansehen, wie sein Cousin stirbt

Laakirchen (Österreich) - Tiefe Trauer bei Fußball-Star Valon Berisha (33)! Der ehemalige Profi von Fortuna Düsseldorf musste am Sonntag mitansehen, wie sein Cousin auf der Autobahn schwer verunglückte. Er versuchte noch, zu helfen, allerdings vergeblich: Der Unfall kostete seinen Cousin das Leben.

Valon Berisha (33) spielte 2020 für Fortuna Düsseldorf. (Archivbild) © Marius Becker/dpa-Pool/dpa

Berishas Verwicklung in den Unfall nahe des österreichischen Laakirchen hatte zunächst der aktuelle Klub des kosovarischen Nationalspielers bestätigt.

"Der FC Zürich ist tief erschüttert über ein tragisches Unfallereignis in Österreich, bei dem ein naher Angehöriger unseres Spielers Valon Berisha tödlich verunglückt ist", schrieb der Schweizer Verein.

Berisha sei selbst nicht in den Unfall involviert gewesen, habe das Geschehen jedoch als Augenzeuge miterleben müssen. "In dieser außerordentlich belastenden Situation gilt unsere aufrichtige Anteilnahme der Familie und allen Angehörigen", hieß es weiter.

Der FC Zürich stehe Berisha in dieser schweren Zeit eng zur Seite und unterstütze ihn. Zugleich bat der Klub um Verständnis, dass man sich aus Respekt vor der Privatsphäre der Familie nicht weiter äußern werde.