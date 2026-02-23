Tragischer Auto-Unfall: Fußball-Star muss mitansehen, wie sein Cousin stirbt
Laakirchen (Österreich) - Tiefe Trauer bei Fußball-Star Valon Berisha (33)! Der ehemalige Profi von Fortuna Düsseldorf musste am Sonntag mitansehen, wie sein Cousin auf der Autobahn schwer verunglückte. Er versuchte noch, zu helfen, allerdings vergeblich: Der Unfall kostete seinen Cousin das Leben.
Berishas Verwicklung in den Unfall nahe des österreichischen Laakirchen hatte zunächst der aktuelle Klub des kosovarischen Nationalspielers bestätigt.
"Der FC Zürich ist tief erschüttert über ein tragisches Unfallereignis in Österreich, bei dem ein naher Angehöriger unseres Spielers Valon Berisha tödlich verunglückt ist", schrieb der Schweizer Verein.
Berisha sei selbst nicht in den Unfall involviert gewesen, habe das Geschehen jedoch als Augenzeuge miterleben müssen. "In dieser außerordentlich belastenden Situation gilt unsere aufrichtige Anteilnahme der Familie und allen Angehörigen", hieß es weiter.
Der FC Zürich stehe Berisha in dieser schweren Zeit eng zur Seite und unterstütze ihn. Zugleich bat der Klub um Verständnis, dass man sich aus Respekt vor der Privatsphäre der Familie nicht weiter äußern werde.
Valon Berisha fuhr vor seinem Cousin, als dieser verunglückte
Der Kronenzeitung zufolge war Berishas Cousin, ein 38-jähriger Schweizer, am Sonntagmorgen gegen 8.10 Uhr mit seinem Lieferwagen von der Fahrbahn abgekommen und frontal in eine Lärmschutzwand geprallt.
Berisha, der vor seinem Cousin fuhr und den Unfall im Rückspiegel beobachtete, hielt demnach umgehend an, um Erste Hilfe zu leisten und verständigte die Rettungskräfte.
Nach 30 Minuten Reanimation musste der 38-Jährige allerdings für tot erklärt werden, Berisha und andere Ersthelfer wurden vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut.
Offenbar waren die beiden Cousins auf dem Weg von Zürich nach Linz, wo Berisha noch bis vor zwei Wochen gespielt hatte, um Gegenstände aus der alten Wohnung des Fußballers zu holen. Dort kamen sie allerdings nie an ...
