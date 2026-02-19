Er wurde Deutscher Meister und ließ sich mit Fischen bezahlen: Trainer-Legende Sepp Piontek (†85) ist tot

Breslau - Die Fußballwelt trauert um Sepp Piontek! Der frühere deutsche Nationalspieler und langjährige Trainer ist nach kurzer und schwerer Krankheit im Alter von 85 Jahren gestorben.

Trainer-Ikone Sepp Piontek wurde 85 Jahre alt. © DPA

Das berichtet der dänische Sender "TV2" und beruft sich dabei auf die Familie des Ex-Profis. Die Trainer-Legende lebte bereits seit den 1980er Jahren in Dänemark und kümmerte sich von 1979 bis 1990 um die Nationalmannschaft des Landes.

"Sepp wird für immer als einer der einflussreichsten Nationaltrainer in der Geschichte des dänischen Fußballs in Erinnerung bleiben", schrieb der dänische Fußballbund am Donnerstag.

Geboren wurde Piontek allerdings 1940 im damals noch deutschen Breslau, dem heutigen Wrocław in Polen. Als Spieler war er hierzulande zwölf Jahre für Werder Bremen am Ball. Mit den Grün-Weißen wurde er 1961 DFB-Pokalsieger und gewann 1965 die erste Deutsche Meisterschaft des Klubs.

Sechsmal trug der Innenverteidiger auch das Trikot der DFB-Auswahl, unter Bundestrainer Helmut Schön kam er unter anderem in der Qualifikation zur WM 1966 zum Einsatz, bei der Deutschland schließlich Vize-Weltmeister wurde.

In Bremen verdiente sich Piontek dann seine ersten Sporen als Trainer, nachdem eine Verletzung seine aktive Karriere jäh beendet hatte. Von 1971 bis 1975 stand er bei den Hanseaten an der Seitenlinie, anschließend auch noch ein knappes Jahr bei Fortuna Düsseldorf und in der Saison 1978/79 beim FC St. Pauli, ehe es ihn nach Dänemark zog.