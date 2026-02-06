Ex-Profi enthüllt: Trainer zeigt Pornos bei Video-Analyse

Cartagena (Spanien) - Genau hingeschaut: Videoanalysen sind im modernen Fußball schon lange Teil der Spielvorbereitung. Der spanische Trainer Juan Ignacio Martínez (61) bediente sich bei seinen Meetings aber offenbar äußerst ungewöhnlicher Methoden, um seine Kicker bei der Stange zu halten.

Der spanische Coach Juan Ignacio Martínez (61) griff bei Videoanalysen offenbar auf einen bizarren Porno-Trick zurück. © JOHANNES EISELE / AFP

Wie Ex-Profi Keko Gontán (34) in der neuesten Folge des Podcasts "Offsiders" verriet, zeigte der Coach im Rahmen seiner Bewegtbild-Studien nämlich immer wieder Porno-Ausschnitte, damit die Spieler aufmerksam bleiben.

Der 34-Jährige erinnerte sich im Gespräch an die Spielzeit 2010/11, als er unter Martínez beim FC Cartagena in der zweiten spanischen Liga aktiv war.

"Der Typ ist ein richtiger Psychologe und wusste, dass die Aufmerksamkeit der Spieler alle drei, vier Minuten nachlässt", erklärte der jüngste Debütant in der Geschichte von Atlético Madrid. "Also zeigte er zwischendurch dreisekündige Pornovideos", fügte Gontán an.

"Wir standen alle da wie Erdmännchen. Er machte das alle vier, fünf Minuten und wir fragten uns immer: 'Was kommt jetzt? Was kommt jetzt?'", erläuterte der langjährige Flügelstürmer.