Ex-Profi enthüllt: Trainer zeigt Pornos bei Video-Analyse
Cartagena (Spanien) - Genau hingeschaut: Videoanalysen sind im modernen Fußball schon lange Teil der Spielvorbereitung. Der spanische Trainer Juan Ignacio Martínez (61) bediente sich bei seinen Meetings aber offenbar äußerst ungewöhnlicher Methoden, um seine Kicker bei der Stange zu halten.
Wie Ex-Profi Keko Gontán (34) in der neuesten Folge des Podcasts "Offsiders" verriet, zeigte der Coach im Rahmen seiner Bewegtbild-Studien nämlich immer wieder Porno-Ausschnitte, damit die Spieler aufmerksam bleiben.
Der 34-Jährige erinnerte sich im Gespräch an die Spielzeit 2010/11, als er unter Martínez beim FC Cartagena in der zweiten spanischen Liga aktiv war.
"Der Typ ist ein richtiger Psychologe und wusste, dass die Aufmerksamkeit der Spieler alle drei, vier Minuten nachlässt", erklärte der jüngste Debütant in der Geschichte von Atlético Madrid. "Also zeigte er zwischendurch dreisekündige Pornovideos", fügte Gontán an.
"Wir standen alle da wie Erdmännchen. Er machte das alle vier, fünf Minuten und wir fragten uns immer: 'Was kommt jetzt? Was kommt jetzt?'", erläuterte der langjährige Flügelstürmer.
Keko Gontán schwärmt von "brillanter Idee" seines Ex-Trainers
Als Kritik wollte der gebürtige Madrilene seine Anekdote aber nicht verstanden wissen, ganz im Gegenteil: "Er ist ein Genie, es war eine gute Idee, ein Input von zwei oder drei Sekunden. Ich habe es seitdem nirgendwo mehr erlebt, aber es war eigentlich eine brillante Idee", schwärmte Gontán.
Dafür spricht auch der Werdegang des Übungsleiters, denn trotz des kuriosen Tricks mit freizügigen Inhalten trainierte Martínez später auch noch UD Levante, Real Valladolid und UD Almería in der erstklassigen LaLiga.
Zuletzt stand der 61-Jährige beim Foolad FC im Iran an der Seitenlinie, seit Februar 2024 ist er allerdings vereinslos.
Titelfoto: JOHANNES EISELE / AFP