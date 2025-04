Tragisches Schicksal: Ex-Nationalspieler (†39) besiegt mehrmals Krebs, aber stirbt bei Autounfall

Wie unter anderem die kroatische Tageszeitung 24 sata berichtet, war Pokrivac am Freitagabend mit drei Teamkollegen auf dem Heimweg vom Training, als es in Karlovac südwestlich der Hauptstadt Zagreb zu einem heftigen Unfall mit mehreren Fahrzeugen kam.

"Nikola war ein großartiger Fußballspieler, der bis zu seinem letzten Moment auf dieser Welt für den Fußball gelebt hat und großen Lebensmut bewiesen hat, indem er eine schreckliche Krankheit überwunden hat", fügte der 50-Jährige an. Der Familie und den Angehörigen sprach er sein "tiefstes Beileid" aus.

"In diesem schockierenden und unvorstellbar traurigen Moment, in dem wir ein junges Leben verloren haben, sind keine Worte des Trostes zu finden", wird Verbandspräsident Marijan Kustic (50) darin zitiert.

Das bestätigte der kroatische Fußballverband HNS am späten Freitagabend in einer Mitteilung.

Von Januar 2008 bis August 2009 war Nikola Pokrivac (†39, M.) für die AS Monaco am Ball. (Archivfoto) © VALERY HACHE/AFP

Der defensive Mittelfeldspieler stammte aus der Jugend von NK Varazdin und ging 2007 zum kroatischen Rekordmeister Dinamo Zagreb.

Dort avancierte er umgehend zur Stammkraft und erregte während der Partien in der CL-Qualifikation und dem UEFA Cup auch das Interesse der europäischen Top-Klubs, weshalb bereits nach einem Jahr die AS Monaco für 3,5 Millionen Euro zuschlug.

Der ganz große Durchbruch in Frankreich und anschließend bei RB Salzburg in Österreich blieb zwar aus, dafür konnte Pokrivac in dieser Zeit 15-mal für die kroatische Nationalmannschaft auflaufen, ehe er 2011 zu Dinamo zurückkehrte.

2015 musste der Allrounder seine Fußballschuhe dann aber zunächst frühzeitig an den Nagel hängen, weil bei ihm ein Hodgkin-Lymphom - eine seltene Krebsart - diagnostiziert wurde.

Laut den Berichten kehrte die Krankheit im Zuge der Behandlung zweimal zurück, aber der Linksfuß kämpfte - und gewann.

2021 konnte er dann endlich wieder auf den Platz, zum Zeitpunkt seines Todes kickte er noch auf Amateurebene beim Viertligisten NK Vojnic 95.