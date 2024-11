U-Nationalspieler beendet Karriere mit nur 22 Jahren, der Grund kommt von oben!

Silvan Wallner (22, r.) Mitte Oktober im Einsatz gegen den Wolfsberger AC. © IMAGO / Eibner Europa

Wie die Tageszeitung "Blick" erfahren haben will, beendet der Innenverteidiger seine Karriere mit sofortiger Wirkung.

Demnach hat sich der dreifache U21-Nationalkicker der Alpennation freiwillig zu diesem Schritt entschieden, da es ihm sein Glaube eigentlich verbietet, am Samstag gegen den Ball zu treten.

Wallner ist nämlich Mitglied der protestantischen Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Anders als die meisten Christen hält die Gemeinschaft den nach biblischer Erzählung siebten Wochentag, den Samstag, für heilig.

Wie im Judentum ist der "Sabbat" dort ein gottesdienstlicher Ruhetag, an dem Arbeit - oder eben auch Fußballspielen - nicht gestattet ist.

Die Ehrung des Sonntags, die bei der Mehrzahl der christlichen Kirchen verbreitet ist, hat sich übrigens erst im 4. Jahrhundert unter Kaiser Konstantin im Römischen Reich durchgesetzt und ist nicht in der Bibel verankert, wie unter anderem der italienische Theologe Samuele Bacchiocchi in seinem Buch "From Sabbath to Sunday" beschreibt.