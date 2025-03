Übler Fauxpas: Klub hält Schweigeminute für Ex-Profi ab - Doch der lebt

Der bulgarische Erstligist Arda Kardzhali hielt eine Schweigeminute ab - doch der Spieler, dem gedacht wurde, ist überhaupt nicht tot. © Screenshot/X/shumanskoo

Am Sonntag versammelten sich die Spieler der bulgarischen Erstligisten am Mittelkreis, gedachten mit hängenden Köpfen dem scheinbar mit 78 Jahren verstorbenen Ganchev, der in seiner Laufbahn fünf Jahre bei Arda verbrachte.

Mitten im Spiel entschuldigte sich der Klub dann aber plötzlich auf Social Media - denn Ganchev ist überhaupt nicht tot!

"Die Leitung des PFC Arda will sich beim ehemaligen Arda-Fußballer Petko Ganchev und seinen Angehörigen entschuldigen, nachdem der Verein falsche Angaben zu seinem Tod erhalten hat", begründete der Klub seinen Fehltritt. Man wünsche Ganchev noch viele Jahre bei guter Gesundheit und Freude an den Erfolgen von Arda.

Wieso niemand die Todesmeldung auf Korrektheit überprüfte und es damit zu dem bösen Fauxpas kommen konnte, blieb aber offen.

Bei dem 78-jährigen Bulgaren hatte die Falschmeldung bis dahin schon für viel Wirbel gesorgt.