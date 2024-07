Liverpool-Star trauert: Nationalstürmer mit nur 31 Jahren gestorben!

Ägypten - Große Trauer um Ahmed Refaat! Der ägyptische Nationalspieler ist am Samstag im Alter von nur 31 Jahren gestorben, nachdem er bereits im März einen Herzstillstand auf dem Spielfeld erlitten hatte.

Ahmed Refaat (†31, 2.v.l.) absolvierte sieben Einsätze für die ägyptische Nationalelf. © Karim SAHIB / AFP

Das bestätigte der ägyptische Fußballverband inzwischen in einer Mitteilung.

Laut Kora Plus wurde der Angreifer am Samstagmorgen ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem sich sein Zustand zügig verschlechtert hatte. Kurz darauf hörte sein Herz für immer auf zu schlagen.

Am 11. März war der Profi des ägyptischen Erstligisten Modern Future FC wenige Minuten vor Ende der Partie gegen den Ittihad Alexandria SC auf dem Rasen zusammengebrochen, die Wiederbelebungsmaßnahmen dauerten anschließend über eine Stunde an.

In der Klinik wurde Refaat zudem neun Tage lang in ein künstliches Koma versetzt, er überlebte aber zunächst. Wie sein behandelnder Arzt gegenüber Kora Plus erklärte, konnte sich der Fußballer zwischenzeitlich sogar sehr gut von dem tragischen Schicksalsschlag erholen. Darüber hinaus überwachte ein Gerät seitdem seinen Herzrhythmus.

"Bislang konnten wir keinen medizinischen Grund finden, warum sein Herz völlig zu schlagen aufgehört hat", so der Arzt.

Refaat stand von 2021 bis 2022 insgesamt sieben Mal (zwei Tore) mit der ägyptischen Nationalmannschaft auf dem Platz, den er dabei auch mit Mohamed Salah (32) vom FC Liverpool teilte.