Unfassbar! Fußballteam bleibt gesamte Saison ohne Gegentor - und wird nicht Meister

Ängelholm (Schweden) - Bayer Leverkusen schaffte in der abgelaufenen Saison, was noch keinem deutschen Klub vorher gelang: Die Werkself kassierte in der gesamten Spielzeit keine einzige Niederlage und wurde souverän Meister . Ein schwedisches Frauenfußballteam schlug sich jetzt allerdings noch deutlich besser - doch es reichte trotzdem nicht für die Meisterschaft!

Ein Zähler fehlte Ängelholm also am Ende zum Aufstieg, und das trotz dieser rundum perfekten Saison - ein komisches Gefühl für Trainer Ulf Johansson.

So passiert ist das den Damen des Ängelholms FF: In 18 Saisonspielen schoss das Team aus der vierten schwedischen Liga alles kurz und klein, gewann 15 Partien und spielte die restlichen drei unentschieden.

"Es ist unglaublich. Ich trainiere seit zwanzig Jahren Fußballmannschaften und war noch nie an so etwas beteiligt. Ich habe noch nie davon gehört. In gewisser Weise macht es Spaß, aber es fühlt sich seltsam an, die Serie nicht zu gewinnen", sagte der Coach gegenüber dem norwegischen NRK.

Je länger die Saison lief, desto schwieriger wurde es, die Null zu halten, weil die unglaubliche Serie an Weißen Westen von Keeperin Nellie Bengtsson natürlich die Runde machte, erzählte er weiter.

"In den letzten fünf oder sechs Spielen haben sich alle darauf konzentriert, Tore zu schießen. Es war ihnen egal, ob sie verloren haben. Jede Mannschaft wollte die Serie durchbrechen und uns ein Gegentor zufügen. Aber wir haben es geschafft und kein einziges Gegentor kassiert", sagte er stolz.

Ganz verloren ist die Hoffnung auf die dritte Liga aber noch nicht: Im zweiten Anlauf kann Ängelholm den Aufstieg über die Play-offs immer noch klarmachen.