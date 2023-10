"Geborener Gewinner": US-Superstar lockt England-Legende Rooney zurück auf die Insel!

"Ich bin hocherfreut, mich dem Birmingham City Football Club in einer so spannenden Zeit anzuschließen. Es ist ganz klar, dass sie einen Plan haben und sich verpflichtet fühlen, ihre Ambitionen für den Verein zu verwirklichen. Wir sind uns in Bezug auf unsere Erwartungen völlig einig", sagte Rooney im Zuge der Vorstellung selbst.

Das gab der Klub aus den West Midlands am Mittwochmorgen offiziell bekannt. Demnach hat der ehemalige Nationalstürmer der "Three Lions" einen Vertrag über dreieinhalb Jahre unterschrieben.

Quarterback-Legende Tom Brady (46) beim Spiel zwischen Birmingham City und Leeds United. Der US-Superstar stieg Anfang August beim englischen Zweitligisten ein. © Mike Egerton/PA Wire/dpa

Die Manchester-United-Ikone hat auch gleich noch prominente Unterstützung im Gepäck, denn sein früherer England-Teamkollege Ashley Cole (42) wird ihn als Co-Trainer begleiten. Das gilt ebenso für John O'Shea (42), mit dem Rooney einst zusammen bei den "Red Devils" kickte.

So langsam nimmt das Projekt in der "Second City" Formen an, nachdem Ex-Quarterback und US-Superstar Tom Brady bei seiner Anteilsübernahme Anfang August mit einer inspirierenden Video-Botschaft hohe Erwartungen geweckt hatte.

Die Entlassung von Chefcoach John Eustace (43) kam am Montag dennoch ziemlich überraschend, denn die "Blues" gewannen am Freitag deutlich mit 3:1 gegen West Brom und belegen nach elf Spieltagen in der zweitklassigen Championship den sechsten Tabellenplatz, der zur Teilnahme an den Aufstiegs-Play-offs berechtigen würde.

Insbesondere mit Blick auf die vergangene Saison, als der 43-Jährige Birmingham als Feuerwehrmann den Klassenerhalt sicherte, eine harte Entscheidung, die vermutlich durch das Freiwerden von Rooney bedingt wurde.

Der frühere Weltklasse-Torjäger hat bereits bei Derby County Championship-Erfahrung gesammelt, die "Rams" infolge eines 21-Punkte-Abzugs in der Saison 2021/22 aber nicht vor dem Abstieg retten können.