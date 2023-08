Fußball-Wahnsinn: Messi-Freistoß, drei Tore in fünf Minuten und zwei Eigentore!

In der 37. Minute glich Facundo Quignon (30) aus und mit dem Halbzeitpfiff machte Barnard Kamungo (21) das 2:1.

Bereits in der sechsten Minute brachte der Ex-Barça-Star Miami in Führung, aber dann drehten die Texaner auf.

Dort traf am Montag im Achtelfinale Inter Miami in Texas auf den FC Dallas.

Der Leagues Cup ist ein jährlich stattfindendes Turnier, an dem alle Klubs der US-amerikanischen und kanadischen Fußballliga MLS sowie der Liga MX (mexikanische erste Liga) teilnehmen und das einen Monat dauert.

Logan Riely / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

David Beckham (48), der Klub-Boss von Inter Miami, dürfte mit der sportlichen Leistung seines Juwels Messi mehr als zufrieden sein. (Archivbild) © Hector Vivas / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

In der zweiten Halbzeit folgten fünf Minuten, die kein Zuschauer so schnell vergessen wird.

Alan Velasco (21) machte in der 63. Minute mit dem 3:1 für Dallas scheinbar alles klar, aber nur zwei Minuten später erzielte Benjamin Cremaschi (18) den Anschluss (65.)

Aber die Freude hielt nur kurz, denn in der 68. Minute traf Robert Taylor (28) ins eigene Tor und brachte Dallas wieder zwei Tore in Front.

Den gleichen Gefallen tat den Stars aus Florida später aber Marco Farfan (24) in der 80. Minute, und so kam, was kommen musste.

Bereits bei seinem ersten Spiel für Miami Ende Juli war es Messi, der mit einem direkten Freistoßtor den Sieg für Inter Miami brachte.

Der Gegner war also gewarnt, konnte aber gegen "La Pulga" nichts ausrichten. In der 85. Minute wurde Inter Miami ein Freistoß zugesprochen. Der siebenfache Weltfußballer des Jahres legte sich den Ball zurecht und versenkte ihn unhaltbar im Dreiangel!

Ausgleich!

Ein Fan teilte diesen perfekten Messi-Freistoß auf Twitter.