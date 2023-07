Messi-Wahnsinn bei Debüt: Last-Minute-Traumtor lässt das Stadion explodieren!

Fort Lauderdale (USA) - Ein Einstand nach Maß mit hollywoodreifem Drehbuch! Lionel Messi (36) verzauberte die Fans seines neuen Klubs Inter Miami gleich beim Debüt mit einem wunderschönen Traumtor in letzter Sekunde.

Nach dem Zauber-Tor von Lionel Messi (36, M.) gab es kein Halten mehr. © Lynne Sladky/AP/dpa

Knapp 54 Minuten mussten die Anhänger des MLS-Franchise bei der Partie im nordamerikanischen League Cup gegen Cruz Azul aus Mexiko am Freitagabend (Ortszeit) auf ihren frisch eingetroffenen Superstar warten.

Dann wurde "La Pulga" gemeinsam mit dem ebenfalls nach Florida gewechselten Sergio Busquets (35) und unter den wachsamen Augen von Berühmtheiten wie LeBron James (38), Kim Kardashian (42) und Serena Williams (41) endlich eingewechselt.

Zu diesem Zeitpunkt führte der Beckham-Klub noch mit 1:0 durch den Treffer des finnischen Nationalkickers Robert Taylor (28), allerdings glich Uriel Antuna (25) wenig später für Cruz Azul aus.

Als alles schon auf ein trostloses Unentschieden hindeutete, schlug die Stunde des dreifachen Weltfußballers und siebenmaligen Ballon-d'Or-Gewinners.

In der vierten Minute der Nachspielzeit legte sich der kleine Magier die Kugel für einen Freistoß zurecht, während es unter den rund 21.000 Zuschauern im Lockhart Stadium in andächtiger Erwartung des ersten Wunders ihres neuen Heilands plötzlich ganz still wurde.

Messi enttäuschte sie nicht. Der Ballvirtuose nahm zwei Schritte Anlauf, schlenzte die Kugel grandios in den linken Knick und ließ die Arena so explodieren.