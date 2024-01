Verfolgungsjagd im geklauten Auto des Teamkollegen: Zweitligist feuert Nachwuchskicker!

Drei Raser lieferten sich eine Verfolgungsfahrt mit der Südtiroler Polizei - einer von ihnen stellte sich als Amney Moutassime (19) heraus. © 123rf/joseh51

Ob er sich über die Konsequenzen seiner Handlungen vorher überhaupt keine Gedanken gemacht hatte?

In der Nacht zu Montag lieferte sich die Polizei in Bozen eine Verfolgungsjagd mit drei jungen Männern, die dadurch gestoppt wurde, dass diese hinter einer Brücke in einen Betonpfeiler rasten.

Die Insassen des Fahrzeugs wollten zwar fliehen, wurden aber von der Polizei gefasst. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer Amney Moutassime war, Nachwuchs-Fußballer beim lokalen Zweitligisten FC Südtirol - doch das war nicht alles!

Laut tageszeitung.it besitzt der 19-Jährige keinen Führerschein, das Auto außerdem nicht sein eigenes. Stattdessen hatte er es offenbar von einem Teamkollegen geklaut!

Diesen Vorfall konnte sein Verein nicht ignorieren - und schmiss den Mittelfeldspieler umgehend raus.

"Uns haben die Behörden kontaktiert und uns mitgeteilt, was passiert ist. Wir haben sofort reagiert und den Spieler aus dem Verein ausgeschlossen", erklärte Geschäftsführer Dietmar Pfeifer bei RaiNews.

Er betonte: "Wer sich nicht verhalten kann, darf nicht Teil des FC Südtirol sein. Wir haben einen Verhaltenskodex, einen Ethik-Kodex. Wer dagegen verstößt, gehört nicht zum FC Südtirol."